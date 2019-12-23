Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, зеленый свет началу переговорного процесса дан на высшем политическом уровне. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности России.

Вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Сочи 3 октября, подтверждает человек, близкий к администрации президента.

Отправной точкой для интереса Азербайджана к Су-57 стала закупка Арменией четырех истребителей Су-30СМ с опционом еще на восемь машин, говорит источник издания в системе ВТС. Помимо Азербайджана к Су-57 интерес проявляет Турция.

Как сообщал Minval.az, 3 декабря министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым анонсировал «возможную новую сделку по вооружениям с Россией»: «Есть определенные интересные задумки».

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