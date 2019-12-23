Сегодня в Медиа-группе «Ени Мусават» было проведено собрание в связи с выдвижением ее главы — Рауфом Арифоглу своей кандидатуры на пост депутата от 3-го Хатаинского избирательного округа №35. На мероприятии, в котором в полном составе принял участие коллектив Медиа-группы, Рауф Арифоглу раскрыл свои цели.

Как отметил Р.Арифоглу, старт парламентским выборам для него лично был дан с того самого момента, когда он выдвинул свою кандидатуру в депутаты:

— В Хатаинском избирательном округе №35 выборы уже начались, и я вас уверяю, что ни в одном другом избирательном округе нет такого волнения и напряжения, — сказал Рауф Арифоглу. — С одной стороны, это связано с нашей силой, а с другой стороны, показывает также силу и напористость соперника. Те, кто воспринимает нас как друзей и не хотят видеть в нас соперников, задают вопрос: почему вы выдвигаетесь от нашего округа? Но я уверен, что если бы я выдвинул свою кандидатуру от любого другого округа, то и там бы нашлись те, кто задал мне точно такой же вопрос.

Как отметил Р.Арифоглу, в избирательном процессе самая большая ценность – это демократия и права человека, остальное – демагогия:

— Отмечу, что Медиа-группа «Ени Мусават» уже в третий раз принимает участие в выборах, выставляя своего кандидата. В 2005 и 2010 годах мы проводили успешную кампанию, и я уверен, что в этот раз успех будет сопутствовать нам. Почему именно 35-й округ, спросите вы? Я 21-й год живу в Хатаинском районе, моя мать, брат, сестра, двоюродный брат с сестрой, их семьи, моя племянница и наши сватья живут в этом районе. Я прожил в родном Товузе всего 17 лет, а в Хатаинском районе – 21. Это мой родной район. Я испытываю те же проблемы, что и остальные его жители. К тому же, будучи одним из самых информированный людей в стране, я решил испытать судьбу в округе Араза Ализаде — депутата от этого округа и нашего соперника — Игбала Агазаде, который баллотировался от Агдашского округа. Кстати, он уже 5 лет как не депутат, но, тем не менее почему-то считает 35-й округ «своим» и нацелился сегодня против меня. С уверенностью могу сказать, что у И. Агазаде еще меньше шансов победить от этого округа, чем у Араза Ализаде. У меня же шансов на победу больше, чем у них двоих. И причины столь уверенному заявлению имеются: мы 30 лет помогаем народу, пишем о его проблемах. Мы поднимаем проблемы людей, добиваемся их решения, начинаем споры и заканчиваем их. Долгие годы больше всего мы освещаем проблемы именно Хатаинского района. Мы всегда писали, что жители этого района живут в плохих условиях, именно в этом районе города расположены самые старые здания – подытожил Р. Арифоглу.

Сотрудники Медиа-группы пожелали успехов Рауфу Арифоглу и отметили, что верят в его победу, так как он, как никто другой, в полной мере заслужил ее.

Minval.az