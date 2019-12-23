«В ближайшее время будет проведено общее собрание Национальной академии наук Азербайджана, на котором пройдут широкие обсуждения в связи с реформами в Академии». Об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев.

Р.Мехтиев отметил, что это собрание очень важно для будущего НАНА.

«Деятельность НАНА должна быть непосредственно связана с государственной политикой. Экономическая, социальная политика президента, курс, который он осуществляет в плане гуманитарных вопросов, в будущем должны занять важное место в работе НАНА. Деятельность НАНА должна заключаться в том, чтобы вносить вклад в развитие Азербайджана», – приводит его слова АПА.

Minval.az