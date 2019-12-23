Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В тексте письма говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые поздравления с днем рождения.

Вас знают как опытного государственного деятеля, работающего на благо своего народа. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, уверенно продвигается по пути прогресса и созидания.

Видим в Вас большого друга России, продолжателя курса на укрепление нашего стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе и по парламентской линии.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту, крепкого здоровья и благополучия.

Примите уверения в моем высоком уважении».

Minval.az