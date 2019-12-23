Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В тексте письма говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы отметить Ваш большой вклад в развитие дружественных и партнерских российско-азербайджанских отношений. При Вашем неизменном внимании укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, науке, культуре и других сферах.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, продвижение новых инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.

Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».

Minval.az