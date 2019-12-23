Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) направило комиссию на месторождение Нефтяные Камни в связи с распространенными в соцсетях видеоизображениями нефтяных выбросов в море с добывающей платформы на Каспии.

«Ввиду того, что на распространенных в последние часы в соцсетях видео выбросов нефти или прочей жидкости с платформы местом действия предполагается Нефтяные Камни, в утренние часы понедельника сюда была направлена комиссия из руководства производственного объединения Азнефть (структура SOCAR по добыче нефти и газа). В настоящее время проводится расследование, результаты которого будут обнародованы общественности»,- говорится в заявлении SOCAR.

По данным Госнефтекомпании, прямой выброс нефти, пластовых вод или прочих загрязняющих веществ в море не предусматривается инструкциями и стандартами SOCAR и напрямую противоречит инструкциям руководства компании, данным на местах.

«В последние годы Госнефтекомпания Азербайджана установила специальное оборудование для очистки пластовых вод на морских платформах, эксплуатируемых ПО «Азнефть». Тем самым, компания добилась полного очищения пластовых вод, выходящих вместе с нефтью»,- указывается в информации.

Minval.az