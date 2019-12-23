Вопрос Кешикчидага будет решен в рамках стратегического партнерства. Об этом после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Он отметил, что соответствующая комиссия продолжает работу.

«Вопрос Кешикчидага будет решен в рамках стратегического партнерства между двумя странами. Соответствующая комиссия продолжает работу. Этот вопрос обсуждался и в ходе официального визита премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Азербайджан. Стороны продолжают обсуждения, и в самое ближайшее время планируется провести очередное заседание комиссии в Тбилиси», — приводит его слова АПА.

Minval.az