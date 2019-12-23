Руководитель Медиа Группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу выдвинул свою кандидатуру для участия во внеочередных парламентских выборах.

Об этом Арифоглу написал на своей страничке в Facebook.

«Дорогие друзья,

Я выдвинул свою кандидатуру от 3-го Хатаинского избирательного округа №35. Я представил все необходимые документы в ЦИК. Почему именно 3-й Хатаинский избирательный округ №35? Чей это округ — любого гражданина, обладающего пассивным избирательным правом, нынышнего депутата Араза Ализаде, Игбала Ализаде, или же мой? У кого какие шансы? Если придет Арифоглу, то уйдет ли Ализаде, избавится ли парламент от такого позора, как Ализаде.

Могу ли я отказаться от участия в выборах в пользу кого-то? Эти детали я напишу в следующем статусе.

Я призываю всех друзей, медиа общественность и избирателей от 3-го Хатаинского избирательного округа №35 поддержать меня.

Приглашаю в свой избирательный штаб активистов с избирательным опытом, политтехнологов, интеллигенцию, молодых волонтеров и студентов. Давайте работать вместе ради Азербайджана, демократии и прав человека! Давайте запустим самую образцовую кампанию в Азербайджане! Давайте вместе создадим самое лучшее событие Нового года!».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.

Minval.az