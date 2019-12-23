Компания Honda сконструировала стул, который умеет «ходить». Изобретение должно повысить эффективность труда и помочь сохранить суставы.

Авторы свое изобретение называют «стул без стула». Ноу-хау представляет из себя легкий экзоскелет, который надевается на нижнюю часть тела. С одной стороны стул поддерживает человека, когда он стоит, а с другой — выполняет роль обычного стула.

Такой концепт, считают инженеры, позволит работникам производства не нанести ущерб суставам, который может быть причинен из-за неправильной нагрузки, пишет «Корреспондент».

Новинку планируют презентовать уже в январе 2020 года на выставке потребительской электроники CES.

Minval.az