Из-за чрезмерного употребления воды из организма вымываются необходимые витамины и микроэлементы. Также есть риск возникновения распада белка, рассказала в беседе с RT доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.

Кроме того, большое количество жидкости может влиять на сердечно-сосудистую и мочевыделительную систему, вызывая их перегрузку.

По словам Погожевой, в среднем человеческому организму нужно 2,5 литра воды в сутки. При этом один литр человек получает из пищевых продуктов, еще 1-1,5 литра — в виде свободной жидкости. Специалист подчеркнула, что для утоления жажды нужно выбирать качественную жидкость, а также обращать внимание на вкусовые показатели. Так, кисловатые напитки, в том числе морс, квас, зеленый чай, стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

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