Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию некоторых иностранных СМИ о якобы размещении в Азербайджане израильских средств военного назначения и нанесения ударов с данной территории по Ирану.

В заявлении Минобороны говорится о том, что это является дезинформацией и не соответствует действительности.

Минобороны сообщает, что распространяемая безответственная, провокационная информация преследует цель навредить нашим отношениям с соседями.“Еще раз заявляем, на территории Азербайджана не размещены принадлежащие каким-либо иностранным государствам средства военного назначения, распространяемая информация не соответствует действительности и является ложью”.

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