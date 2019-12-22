Кабинет министров внес изменения в «Правила приема в резидентуру в Азербайджанской Республике».

Как сообщает АПА, раньше на экзамен по специальности допускались кандидаты, удовлетворявшие условиям, установленным по результатам экзамена по оцениванию знаний по базовым предметам Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) по согласованию с Министерством здравоохранения.

Согласно изменению, в дальнейшем результаты экзамена по базовым предметам будут оцениваться как «зачет» и «незачет», кандидаты, получившие «зачет», в течение 5 лет будут допускаться к сдаче экзаменов по специальностям. К участию в экзаменах по базовым предметам будут допускаться и студенты, окончившие III курс основного (высшего базового) медицинского образования.

Согласно другому изменению, к выбору специальности будут допускаться кандидаты, накопившие баллы на экзамене по оцениванию знаний по специальностям, удовлетворяющие условиям, установленным ГЭЦ.

В дальнейшем кандидат, размещенный на какую-то специальность, должен будет пройти регистрацию, лично представив оригиналы требуемых документов не в течение 10 дней, а в сроки, установленные ГЭЦ в орган исполнительной власти, которому подчиняется медицинское учреждение, в которое он поступил.

Minval.az