Бакинское транспортное агентство (БТА) усилило контроль над незаконной парковкой автомобилей на пересечении Московского проспекта с улицей 20 Января и на прилегающей к перекрестку территории, именуемой «Шамахинка», сообщили в субботу в агентстве.

Ежедневно в утренние и вечерние часы пик полное игнорирование водителями правил парковки приводит к сбою в работе общественного транспорта и образованию пробок на указанной территории.

По причине возникающих дорожных заторов происходит сбой графика в работе около 400 автобусов, следующих по 24 маршрутным линиям, которые въезжают на круг «20 Января» и движутся в обратном направлении, что, соответственно, приводит к опозданию на работу и в учебные заведения более 400 тысяч пассажиров, сообщили в БТА.

Для предотвращения незаконной парковки на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января установлены камеры БТА, а водителям рекомендовано соблюдать правила остановки и стоянки на указанной территории, не ограничивать движение других участников движения, особенно регулярных маршрутов.

Minval.az