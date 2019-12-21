В Гаджигабуле произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает АПА, на 78-м километре автомагистрали Баку-Газах на территории села Атбулаг Гаджигабульского района перевернулся автомобиль марки «Toyota Rav-4».
В результате аварии пострадали 6 человек.
Пострадавшие – жители Баку Йолчиева Гюлер Ильхам гызы (2006 г.р.), Йолчиева Севги Ильхам гызы (2003 г.р.), Гараева Айшен Габиб гызы (2007 г.р.), Гараев Фарид Габиб оглу (2016 г.р.) и Гараева Нармин Габиб гызы (2004 г.р.) помещены в Ширванскую городскую больницу.
Состояние водителя перевернувшегося автомобиля Алмаз Йолчиевой (1984 г.р.) тяжелое, поэтому она помещена в одну из бакинских больниц.
Отметим, А.Йолчиева – мать пострадавших в аварии Г.Йолчиевой и С.Йолчиевой.
По факту проводится расследование.