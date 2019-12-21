Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ в рамках капитального ремонта автомобильных дорог на территории Бинагадинского района Баку.

В распоряжении говорится, что с целью капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков М.Э.Расулзаде, Баладжары, Бинагади, Ходжасан и 28 Мая Бинагадинского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 8,7 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Minval.az