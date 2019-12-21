До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратился 901 кандидат.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает Trend.

Панахов отметил, что 149 кандидатов выдвинули 11 политических партий, пять человек выдвинуты инициативными группами, 752 выдвинули свои кандидатуры индивидуально.

Глава ЦИК добавил, что кандидатуры 569 обратившихся уже утверждены, а 439 из них уже забрали подписные листы.

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