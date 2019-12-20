Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз (ЕС) с новым финансированием расширяют поддержку малого и среднего предпринимательства в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Армении.

Как говорится в сообщении ЕБРР, в более конкурентоспособных регионах для запуска новых предприятий ЕБРР обеспечит местные финансовые структуры кредитной линией более чем на 250 млн. евро. Эта финансовая поддержка поможет малому и среднему предпринимательству воспользоваться возможностями, которые открывают Углублённые и всеобъемлющие зоны свободной торговли (УВЗСТ).

Вместе с тем, ЕС с целью поддержки этих инвестиций выделит гранты на 67,6 млн. евро посредством технической помощи, что повысит осведомленность о зеленых технологиях с высоким рыночным потенциалом и заинтересует заемщиков, обеспечив поощрение инвестирования в указанные технологии, принять их.

Minval.az