Число политических партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля 2020 года, достигло 15.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был рассмотрен вопрос регистрации полномочных представителей 4 политических партий – Азербайджанской партии эволюции, Партии «Мусават», Партии социального благоденствия Азербайджана и Партии «Вахдат».

Напомним, ранее прошли регистрацию полномочные представители 11 политических партий – Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), Партии «Умид», Партии гражданской солидарности, Партии «Великого созидания», Партии Единого Народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), Партии Движения национального возрождения, Партии Национальной независимости Азербайджана, Демократической партии Азербайджана, Партии «Великий Азербайджан», Партии «Единый Азербайджан» и Партии «Ана Вэтэн».

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