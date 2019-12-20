Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к информации, распространившейся в некоторых зарубежных СМИ о том, что якобы на территории Азербайджана размещены израильские боевые самолеты.

Как говорится в заявлении министерства, подобная информация необоснованна.

«К сожалению, подобная провокационная информация периодически целенаправленно просачивается в информационное пространство. Мы еще раз заявляем о том, что на территории Азербайджана не размещены никакие боевые самолеты или другая боевая техника зарубежных стран. В этом плане распространенная информация является клеветой, ложь и ничем не обоснована», — сообщили в министерстве.

Minval.az