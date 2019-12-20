«Будет дан старт началу процесса восстановления Гаджигабульского озера».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции сказал начальник Управления государственной экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров.

Он отметил, что осушение Гаджигабульского озера, которое так беспокоит общественность, будет остановлено:

«Одним из самых крупных проектов государственного значения, представленных для получения заключения в Управление экспертизы, является проект по реконструкции Верхне-Ширванского канала, представленный ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». В результате его реализации можно будет полностью обеспечить оросительной водой посевные площади в Ширванской, Муганской зонах. Проект представлен, со следующего года начнется строительство. Старый канал будет закрыт. В результате утечек в старом небетонированном Ширванском канале постоянно происходила потеря воды, шел процесс засоления прилегающих территорий».

М.Ганбаров отметил, что из ново-проведенного Верхнее-Ширванского канала в Гаджигабульское озеро будет проведена отдельная линия. В ближайшее время будут проведены публичные слушания, консультации по этому проекту.

Minval.az