Экс-глава ИВ города Евлах Годжа Самедов предстал перед судом.

Как сообщает в пятницу Trend, в Сабаильском районном суде рассмотрено представление Службы государственной безопасности (СГБ) об избрании меры пресечения. Решением суда в отношении Самедова избрана мера пресечения арест сроком на четыре месяца.

Отметим, что согласно информации СГБ, возникли обоснованные подозрения относительно многочисленных нарушений закона со стороны Годжи Самедова, проработавшего до ноября 2019 года главой ИВ Евлахского района, и нанесшего, по информации следствия, ущерб правам граждан, интересам государства и общества. Установлено присвоение значительных сумм из средств, выделяемых из госбюджета безработным гражданам, привлеченным к общественным работам, в частности, средства с карт заработных плат, оформленных на имена 133 лиц, которые якобы привлекались к различным работам, обналичивались в окрестных банкоматах подчиненными Годжи Самедова. Имеются обоснованные подозрения в том, что Самедов присвоил таким образом 236 000 манатов, которые были вручены ему лично.

А также, установлено присвоение 616 000 манатов выделенных в 2017-2019 годах из бюджета средств, перечисленных на счета различных компаний под предлогом осуществления работ по благоустройству и строительно-ремонтных работ в городе Евлах. Средства обналичивались руководителями компаний без выполнения каких-либо работ и лично вручались Самедову. С заработных плат работников ИВ города Евлах и связанных структур удерживались проценты для учрежденного им Фонда поддержки семьям шехидов и инвалидам войны, около 8 000 манатов собранных средств ежемесячно вручались лично Самедову. Годжа Самедов, злоупотребляя должностными полномочиями, посредством главного архитектора Отдела архитектуры и строительства ИВ Халида Ахмедова получил крупные взятки у 44 физических и юридических лиц за предоставление соответствующих документов для осуществления строительных работ различного назначения.

Годжа Самедов и другие лица задержаны в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повторного получения взятки в особо крупных размерах, присвоения и других, возбужденного в Службе государственной безопасности по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

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