Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Россию встретился с представителями азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга.

В ходе встречи президент отметил, что текущий год был знаковым в укреплении азербайджано-российских отношений.

«У меня были многочисленные встречи с президентом Владимиром Путиным. Каждая встреча была очень продуктивной. На уровне министров было много взаимных визитов, в частности, в апреле текущего года был осуществлен официальный визит в Азербайджан председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Ивановны Матвиенко. Другие чиновники также осуществляли визиты. Еще одна встреча ожидается в конце этого года. Министр экономического развития России прибудет в Баку, где он и его коллеги отправятся к границе для открытия нового моста через реку Самур», — сказал глава государства.

Кроме этого, президент положительно отметил уровень жизни азербайджанцев, проживающих в России.

«Отношение к азербайджанцам в России весьма положительное, они живут комфортно. Многие из них имеют большие возможности в науке, образовании и бизнесе. Азербайджанцы уже представлены в законодательных органах в областях и крупных городах России. Число этнических азербайджанцев, являющихся гражданами России, составляет около 700 тыс. человек. Есть также много граждан Азербайджана, которые приезжают сюда на работу или в гости. Поэтому наличие российско-азербайджанских отношений на этом уровне имеет большое значение как для азербайджанцев, проживающих в России, так и для нас», — подчеркнул президент.

Также президент отметил, что самая большая русская община на Южном Кавказе находится в Азербайджане. «Они, как наши братья, способствуют общему развитию Азербайджана», — сказал Алиев.

Minval.az