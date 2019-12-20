Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В аэропорту Пулково-1 города Санкт-Петербург главу нашего государства Ильхама Алиева встречали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, член правительства города Санкт-Петербург, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев, заместитель председателя комитета по внешним связям Ленинградской области Инна Бигоцкая и другие официальные лица.

Minval.az