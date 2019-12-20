Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с работниками Главного управления общественной безопасности МВД провели рейд в принадлежащем физическому лицу Бабаеву Джейхуну Рафик оглу птицеперерабатывающем предприятии на улице Мектебли в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе рейда выявлены незаконная деятельность предприятия, несоблюдение требований технических нормативно-правовых актов в области продовольственной безопасности, а также факты антисанитарии.

На основании выявленных фактов было принято решение ограничить деятельность предприятия в соответствии с требованиями законодательства.

AПБA продолжит меры для защиты здоровья населения, обеспечения их безопасными продуктами питания и будет принимать самые жесткие меры для предотвращения незаконных действий, направленных на нарушение прав потребителей.

Minval.az