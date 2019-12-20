С января по ноябрь 2019 года число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, выросло на 14,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 5095 тысяч человек, сообщает Госкомстат.

Иран посетили 36,7 %, Грузию – 28,7 %, Россию – 17,6 %, Турцию – 11,5 % граждан Азербайджана. 5,5 % посетили другие страны.

Среди выехавших 64 % составили мужчины, 36 % — женщины.

За этот период число граждан Азербайджана, поехавших в Иран, выросло на 25,5 %, в Грузию – на 12,7 %, в Россию – на 6,2 %, в Турцию – на 4,5 %.

82,5 % граждан Азербайджана, которые посетили зарубежные страны с января по ноябрь этого года, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортами, 16,8 % — воздушным, 0,7 % — морским транспортом.

Minval.az