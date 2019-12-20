Российский миллиардер азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов вновь озвучил свое мнение относительно общественно-политической ситуации в Азербайджане. Олигарх на этот раз на своей странице в «Фейсбуке» написал о том, что в Азербайджане должна быть не радикальная, а конструктивная оппозиция. Нынешних оппозиционеров оппозицией Ахмедов не считает:

«В стране начались преобразования, а они зовут людей на улицу. Зачем зовут? Ведь у них нет ни лидеров, ни программы, ни конструктивных идей, ни идейной платформы».

Как отметил сам олигарх, он писал статью, находясь на своей яхте, которая пришвартована в ОАЭ, где он с семьей сейчас отдыхает. Почему он вдруг решил написать об оппозиции, олигарх объяснил следующим образом:

«Потому, что не могу молчать, когда вижу, что проблемы нарастают. Я считаю, что поскольку у меня имеется деловой и политический опыт, есть понимание как выходить из кризиса, то мой долг патриота — помочь направить страну по верному пути. Это мое собственное решение. Никто меня к этому не принуждает, и я ничего не хочу приобрести».

Примечательно, что Ахмедов активизировался в канун парламентских выборов, и предлагает «рецепты» властям и оппозиции, отмечает необходимость присутствия в парламенте конструктивных оппозиционных сил. Почему Ф.Ахмедов активизировался сейчас и если он не воспринимает всерьез нынешнюю оппозицию, то какова должна быть его модель конструктивной оппозиции? Нетрудно понять мотивы того, почему за два месяца до выборов эта статья выносится на обсуждение на рекламной основе.

Депутат Милли Меджлиса пятого созыва Фазиль Мустафа в интервью газете «Ени Мусават» сделал сенсационное заявление. По его словам, он не верит в то, что эту статью написал Фархад Ахмедов. Ф.Мустафа полагает, что философия этой статьи заключается в рекомендациях России Азербайджану о том, какую систему и парламент необходимо создать:

«Просто под ней стоит подпись Фархада Ахмедова. Я не верю, что эту статью написал Фархад Ахмедов. До сих пор он не писал о проблемах Азербайджана и проживающих в России азербайджанцев. С чего вдруг сейчас он об этом написал?!».

По мнению Ф.Мустафы, Ф.Ахмедов не имеет информации о наличии конструктивной оппозиции в парламенте:

«Ему надо было посмотреть парламентские выступления. Да и вообще, он гражданин России и пусть лучше говорит о проблемах там. Мне кажется, это игра каких-то кремлевских кругов. Это недопустимо. Придавая «дизайн» Азербайджану, указывая на то, каким должен быть парламент и оппозиция создается искусственная конструкция».

Председатель Азербайджанской демократической партии Сардар Джалалоглу отметил, что Ф.Ахмедова ничего не связывает с азербайджанским государством, народом и общественно-политической жизнью. По его словам, Фархад Ахмедов занимается бизнесом и не знаком ни с кем из оппозиционеров: «Какие заслуги у него есть в этой стране?».

Как отметил Джалалоглу, Россия через Фархада Ахмедова хочет сказать, мол «все они радикалы, как Али Керимли, не пускайте их в Милли Меджлис».

«Он связан с определенными сетями в России. Он безграмотен, разбогател с помощью награбленного, а теперь дает нам напутствие. У него нет никакого морального права «учить» нашу страну. Откуда ему знать какой бывает радикальная, конструктивная или лояльная оппозиция? Я вообще удивляюсь, что придают значение мнению таких людей как он. Он не имеет никакого влияния на азербайджанское общество», — говорит Джалалоглу.

По его мнению, в первую очередь, власти сами должны дать ему ответ:

«Власти должны сказать ему, ты кто такой, что даешь советы? Он не политик, не общественный деятель, и вообще не был активен по сей день. Мы не должны отвечать каждому проходимцу. У него вообще нет права что-либо говорить. Фархаду Ахмедову кажется, что политика – это детские игры, он может поучать оппозицию».

По словам Джалалоглу, за этой статьей Фархада Ахмедова стоит российский фактор: «Россия через него хочет сказать, чтобы оппозицию не пускали в парламент. То есть, все оппозиционеры – радикалы, как Али Керимли, не позволяйте им попасть в Милли Меджлис. В этом и заключается тезис его месседжа о том, что «оппозиция должна быть конструктивной». Выходит так, что в этой стране нет лагеря конструктивной оппозиции.

Поэтому они «говорят» с помощью Фархада Ахмедова, полагаю, что он не имеет влияния на наше общество. Россия время от времени использует богатых людей в общественно-политических событиях Азербайджана».

Первый заместитель председателя незарегистрированной AĞ Partiya Ахад Маммедли также полагает, что Фархад Ахмедов занимается не самодеятельностью, а выполняет указ России. По его словам, есть силы, которые пытаются внедрить в Азербайджане модели Порошенко или Иванишвили:

«В 2013 году Россия выступала с другим проектом, а теперь с другим. Фархад Ахмедов якобы поучает нас, но он ничего не знает о внутренней политике страны. Его слова могут быть выражением того, что хочет Россия видеть в Азербайджане. Было бы хорошо, если бы он предложил этот пакет реформ России, потому что в стране, гражданином которой он является, оппозиционных кандидатов вообще не регистрируют на выборы. В целом, в этой «дорожной карте» нет серьезной логики. Он говорит, что не занимающиеся политикой юристы и экономисты должны стать депутатами».

Minval.az