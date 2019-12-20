Как уже сообщал Minval.az, 19 декабря при президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

В ходе совещания глава государства поинтересовался у главы Исполнительной власти Уджарского района, почему урожайность в настоящее время низкая.

Мансур Мамедов: Господин президент, традиции хлопководства, как Вы отметили, были забыты. Сейчас выращиваются новые сорта хлопка, проводился отбор посевных площадей. В районе были применены пилотные проекты, и в предстоящие годы урожайность будет выше.

Ильхам Алиев: Нет, в предстоящие годы урожайность, конечно, будет выше. Я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю, почему в этом году урожайность была низкой. Доложите об этом.

Мансур Мамедов: Господин президент, были приняты все агротехнические меры. Из-за того, что особенности почвы в Уджаре создавали некоторые трудности, урожайность была невысокой. На пилотных площадях по новой технологии был получен более высокий урожай, и это говорит о том, что в дальнейшем урожайность будет хорошей.

Ильхам Алиев: Обратите на это внимание, это – невыносимая цифра. Садитесь. Причем в соседних районах урожайность высокая. К примеру, в Евлахском районе – 26,4 центнера, урожайность в других соседних районах еще выше.

Minval.az