Миссия Украины в ООН обнародовала список стран, которые голосовали накануне против резолюции о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму.

Среди стран: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.​

Азербайджан в очередной раз не принял участия в голосовании: азербайджанская делегация дважды отсутствовала в момент принципиальных голосований по Крыму в этом году.

Документ, в частности, призывает прекратить преследования активистов на полуострове, освободить всех незаконно задержанных граждан Украины. Также резолюция осуждает практику призыва крымчан в российскую армию.

Minval.az