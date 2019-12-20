В связи с муниципальными выборами в Азербайджане следующий понедельник — 23 декабря — нерабочий день.

Как сообщает АПА, согласно пункту 2 статьи 8 (Срок объявления выборов (референдума)) Избирательного кодекса, день голосования не считается рабочим днем на территории проведения выборов (референдума).

В случае, если день голосования по Трудовому кодексу Азербайджанской Республики приходится на День всенародной скорби или на праздничный день, не считающимся рабочим (за исключением случая, предусмотренного частью II статьи 84 Конституции Азербайджанской Республики), голосование назначается на другой рабочий день месяца, в котором должно быть проведено голосование.

23 декабря объявлен нерабочим днем ввиду проведения муниципальных выборов в республике.

Minval.az