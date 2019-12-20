Президент Ильхам Алиев примет участие в традиционной неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств, которая состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 20 декабря.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав стран СНГ в октябре в Ашхабаде пригласил лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения в Санкт-Петербурге 20 декабря.

Вместо лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева участие на саммите примет Нурсултан Назарбаев.

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