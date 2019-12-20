«В настоящее время в области сельского хозяйства проводятся серьезные реформы, применяются новые механизмы, связанные с прозрачностью, субсидиями. Раньше как центральные, так и местные исполнительные органы допускали большие нарушения, связанные с субсидиями. Этому кладется и должен быть положен конец. В этой и во всех других сферах должна быть полная прозрачность, в том числе в связи с созданием оплачиваемых общественных рабочих мест».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 19 декабря на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Глава государства отметил, что несколько глав исполнительной власти уволены, одна из причин заключалась в том, что они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан: «Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это – те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет. Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом, чтобы граждане постоянно ощущали внимание государства, так же, как мы в любой сложный момент находимся рядом с гражданами».

Minval.az