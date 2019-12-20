Задержан экс-глава исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов.

Как говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана, Самедов и другие лица были задержаны в качестве подозреваемых по уголовным делам, возбужденным в связи с фактами злоупотребления полномочиями, неоднократном получении взяток в крупном размере, присвоении и других преступлениях.

«В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении

Minval.az