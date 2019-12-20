Распространена официальная информация о задержании главы ИВ Агстафинского района Низамеддина Гулиева.

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Как сообщает Службу государственной безопасности, была проведена комплексная проверка на основании данных о допущении должностными лицами местных органов исполнительной власти незаконных действий, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом государственным интересам, порочащих деятельность государственных органов.

На основании собранных материалов возникли обоснованные подозрения относительно регулярного злоупотребления Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Так, возникли обоснованные подозрения о том, что Н.Гулиев посредством замглавы ИВ района Рамиза Татарова с мая 2019 года под разными предлогами вымогал денежные суммы у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также требовании под разными предлогами взяток у предпринимателей.

Наряду с этим, появились подозрения о том, что Н.Гулиев, вымогая бюджетные средства у руководителей здравоохранительных, образовательных и других структур присваивал определенную часть государственных средств, присваивания зарплатных карт малоимущих лиц, привлекаемых к общественным работам.

Н.Гулиев, его заместитель Рамиз Татаров и другие лица были задержаны в качестве подозреваемых в рамках возбужденного уголовного дела.



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