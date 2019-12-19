Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к повышению прозрачности в вопросах субсидирования сектора АПК и создания оплачиваемых общественных рабочих мест.

По его словам, Азербайджан достиг больших успехов в развитии сельского хозяйства, но страна не должна довольствоваться достигнутыми результатами.

«В настоящее время в сфере сельского хозяйства проводятся серьезные реформы, применяются новые механизмы по вопросам прозрачности и субсидий. Раньше со стороны центральных и местных органов исполнительной власти имели места большие нарушения, связанные с субсидиями. Эти факты пресекаются и должны быть пресечены. В этой сфере и во всех других сферах должна быть прозрачность, в том числе и в вопросе создания оплачиваемых общественных рабочих мест», — заявил Алиев на совещании, посвященном завершению сбора урожая хлопка в 2019 году и плану мероприятий на 2020 год.

Глава государства отметил, что в связи с данными фактами уже проводятся необходимые расследования, и наказания не будут ограничиваться лишь административными мерами.

«Уже сняты с должностей несколько глав исполнительных властей, и одной из причин является то, что они растрачивали средства, предназначенные для малоимущего населения, вписывали в списки своих родственников, а иногда эти средства вообще не доходили до адресатов. Такие сигналы были, они расследуются, и будут расследоваться серьезнее. Дело не будет заканчиваться административными наказаниями, и пусть каждый услышит это – и те, кто находятся здесь, и те, кого здесь нет. Поэтому везде основным принципом должны быть прозрачность, служение государству и народу, чтобы граждане постоянно чувствовали внимание государства, так как мы всегда в трудную минуту находимся рядом с гражданами», — отметил глава государства.

Minval.az