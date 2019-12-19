«Неинфекционные заболевания являются одной из главных причин смерти не только в Европе, но и в мире. 90 процентов смертельных случаев обусловлено именно этой причиной».

Об этом заявил менеджер программы по профилактике и контролю за неинфекционными заболеваниями Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, доктор философии по медицине Иво Раковач.

По его словам, которые приводит АПА, по итогам STEPS 2017 года, в Азербайджане высокий процент курящих среди мужчин: «В Азербайджане курят примерно 50 процентов мужчин. Этот показатель не очень сильно изменился по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2011 году. Мы сильно обеспокоены этим».

И.Раковач отметил, что за последние 6 лет в Азербайджане не произошло серьезных изменений в плане курения: «Во многих европейских странах этот показатель снизился. В ближайшие 15 лет нужно сократить курение на 30 процентов. Но в Азербайджане мы потеряли даром 5 лет. Теперь нам нужно наверстать это».

Он отметил, что потребление алкоголя не считается серьезной проблемой в Азербайджане. По сравнению с 2011 годом в 2017 году потребление алкоголя даже немного снизилось: «В Азербайджане очень низок и показатель употребления в пищу фруктов и овощей. По итогам опроса, примерно 90 процентов населения не употребляет в пищу рекомендуемое количество фруктов и овощей, а это вызывает тревогу. Нужно учесть, что фрукты и овощи очень полезны для здоровья. В то же время, они широко распространены в Азербайджане».

Minval.az