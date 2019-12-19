С 1 января следующего года реклама, распространяемая во время детских кино- и видео услуг, в периодических печатных изданиях для детей, детских телерадиопрограммах и передачах, должна соответствовать возрастной категории размещаемого информационного продукта.

Как сообщает АПА, это отражено в поправке к закону «О рекламе», утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

В информационных продуктах, предназначенных для детей (включая телекоммуникационные сети, в том числе информационные продукты, распространяемые через Интернет, и сеть мобильной связи), не будет допускаться размещение объявлений о привлечении их к изготовлению вредоносного информационного продукта.

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