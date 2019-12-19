19 декабря в Милли Меджлисе прошла встреча с членами Миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, прибывшими в Азербайджан в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, гости провели встречу с членами Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Председатель комитета Милли Меджлиса Али Гусейнли и член комитета, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев ответили на вопросы гостей в связи с избирательным процессом и законодательством.

Во встрече приняли участие эксперт по выборам БДИПЧ Радивоже Гружич, ответственный сотрудник ПА ОБСЕ по программным и административным вопросам Тим Кнобжау.

Затем делегация Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ встретилась с руководителями политических партий, представленных в парламенте Азербайджана. Главный эксперт по выборам БДИПЧ Алексей Громов сказал, что они хотят узнать, с какими трудностями сталкиваются политические партии в процессе выборов.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов отметил, что нынешний избирательный кодекс, регулирующий ход президентских, парламентских и муниципальных выборов в нашей стране на протяжении 20 лет, является полноценным документом, в свое время был подготовлен с участием уполномоченного представителя ОБСЕ, со временем в этот кодекс были внесены необходимые изменения.

Затем руководители других политических партий, принимавших участие во встрече, представили членам миссии полную информацию о своих избирательных платформах и лозунгах, числе округов и кандидатов, источниках финансового обеспечения партии в избирательном процессе, а также о том, сколькое мандатов получила представленная ими партия в парламенте, каковой будет кампания по агитации и пропаганде.

В выступлениях было подчеркнуто, что в нашей стране идут очень серьезные реформы, реформы в политической системе служат народу, общественно-политическая обстановка в стране создала благоприятную почву для проведения свободных и справедливых выборов; законодательство Азербайджана предоставляет равные возможности всем гражданам и политическим партиям.

В выступлениях политиков было подчеркнуто, что в настоящее время в Азербайджане присутствует демократическая и стабильная избирательная среда. Претензии, выдвинутые некоторыми партиями, не участвующими в выборах, необоснованны.

Minval.az