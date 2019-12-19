90 процентов населения Азербайджана не считаются физически активными, заявил менеджер программы по профилактике и контролю за неинфекционными заболеваниями Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, доктор философии по медицине Иво Раковач.

Отметив, что по данным опроса, в Азербайджане 55-56 процентов населения имеют избыточный вес, И.Ракович сказал, что этот показатель у женщин выше, чем у мужчин: «Этот показатель вырос по сравнению с 2011 годом. Естественно, в предстоящие годы это будет иметь большие результаты. 30 процентов населения страдает высоким кровяным давлением. Этот показатель по сравнению с 2011 годом уменьшился по сравнению с другими странами, что не может не радовать».

Minval.az