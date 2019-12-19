Присутствие медицинских учреждений в составе министерства или другой структуры не является важным фактором. Об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Рагим Алиев.

Он сказал, что бесплатная медицина не оправдала себя.

«Бесплатная медицина большая нагрузка для государства и является очень большой проблемой. В развитых странах мира население лечится по обязательной медицинской страховке. Не зависимо от того, в ведомстве какой структуры находятся медицинские учреждения, вырастет и качество медуслуг, оказываемых населению по медицинской страховке», цитирует его «Репорт».

Р.Алиев сказал, что министерство всегда осуществляло и будет осуществлять здравоохранительную политику государства. Он подчеркнул, что в 2020 году продолжится поэтапная передача медучреждений Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию.

Minval.az