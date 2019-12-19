В Азербайджане в январе-ноябре 2019 года в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 299,5 млн манатов.

Как сообщает Госкомстат, по сравнению с 2018 годом производство машин и оборудования увеличилось на 5,2%, прочих транспортных средств сократилось на 10%, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 24,3%.

За этот период в стране был произведен 901 трактор, что на 26,1% меньше, чем в 2018 году. На 1 декабря готовая продукция составила 323 единицы.

За 11 месяцев произведено 2 072 единиц автомобилей, что в 2,6 раза больше аналогичного периода прошлого года. Запасы готовой продукции на 1 декабря составили 422 единицы.

Minval.az