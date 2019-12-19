Скончался полковник в запасе азербайджанской армии Валех Раджабов. Как сообщает Report, он скончался после продолжительной болезни. Тело покойного будет доставлено сегодня в 12-00 в поселок Бакиханов (из здания недалеко от исполнительной власти Сабунчинского района) и предано земле на кладбище «Волчьи ворота».

В.Раджабов служил на различных должностях в рядах азербайджанской армии. Он работал заместителем командующего по личному составу Бардинского воинского объединения Министерства обороны. Последним место его работы было одно из управлений Минобороны.

Minval.az