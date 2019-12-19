В этом году Исполнительной властью Баку ввезены в столицу 542 новых лифта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на городскую власть.

Согласно информации, до конца этого года в 162 зданиях будут установлены новые лифты. «Доставка лифтов продолжится и в следующем году. В настоящее время заменяются лифты в зданиях, находящихся на балансе Объединения жилищно-коммунального хозяйства городской Исполнительной власти. Планируется замена лифтов во всех этих зданиях», — сказали в ИВ.

Было отмечено, что процесс замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации в многоэтажных зданиях по городу Баку будет продолжен и в следующем году. Параллельно в многоэтажных зданиях проводится текущий ремонт лифтов, срок которых не истек.

Minval.az