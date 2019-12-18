В связи с плановыми ремонтными работами в следующем году будет приостановлена работа платформы «Шахдениз Альфа», находящейся в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает АПА, об этом сказал вице-президент компании BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, работа платформы будет приостановлена во второй половине следующего года.

Кроме того, по словам Б.Асланбейли, для проведения ремонтных работ, запланированных во второй половине 2020 года, будет приостановлена и работа платформы «Чираг», находящейся в блоке нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнейши» (АЧГ).

Отметим, что работа эксплуатируемой на АЧГ платформы «Герби Чираг» приостановлена в связи с проведением профилактических работ.

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