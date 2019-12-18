Правительство Азербайджана планирует в 2020 году выделить из госбюджета 877,018 млн манатов на проведение реформ.

«В 2020 году в госбюджете на проведение реформ предусмотрено выделение 877,018 млн манатов, что на 6,2% меньше объема средств на эти цели, заложенных в госбюджете на 2019 год», — приводит «Интерфакс» данные бюджетных материалов.

При этом правительство традиционно не раскрывает направление реформ, на которые будут потрачены данные средства.

В госбюджете на 2018 год правительством Азербайджана было предусмотрено выделение 833,7 млн манатов на финансирование различных реформ.

Minval.az