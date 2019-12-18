Государственный Историко-Архитектурный Заповедник «Ичеришехер» включен в список наследия исламского мира ISESCO.

В список включены Девичья башня и комплекс Дворца Ширваншахов. Данное решение было принято на внеочередном заседании Комитета по наследию исламского мира в столице Королевства Марокко Рабате.

Кроме того, еще два исторических памятника Азербайджана – Дворец шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки, а также наскальные надписи в Гобустане уже включены в список.

В целом, в список наследия исламского мира вошли 117 исторических и культурных объектов.

Minval.az