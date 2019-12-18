Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции систем водоснабжении и канализации города Гах, из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденном распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года номер 890, ОАО «Азерсу» будет выделено восемь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Minval.az