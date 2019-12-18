Так уж вышло, что в этом году зима никак не хочет расстаться с ранней осенью и продолжает радовать жителей столицы своим аномальным теплом. По прогнозам синоптиков, Новый год в нашей стране также обещает быть теплым и бесснежным. А потому многим жителям столицы хочется встретить зимний праздник в более прохладных регионах страны. Многие уже начали бронировать отели и дома в горных районах, чтобы встретить главный зимний праздник в максимально приближенной к зиме обстановке.

В связи с этим отели и хостелы страны начали усиленно пропагандировать свои услуги. Причем, цены самые разные: есть и очень дорогие предложения от 5-звездочных отелей, рассчитанные исключительно на богатую публику, есть и бюджетные, удовлетворяющие спрос среднестатистического потребителя. Так, к примеру, три новогодних дня (с 31 декабря по 2 января), проведенных в небольших отелях или коттеджах Габалы, могут обойтись потребителю в 200 манатов в то время как 5-звездочные отели в той же зоне предлагают свои праздничные пакеты услуг (на тот же срок) за 2000 манатов и выше.

Провести весело и незабываемо новогодние дни предлагают за вполне приемлемые цены и хостелы(начиная от 90 манатов за компанию в 5-7 человек), расположенные в самых разнообразных местах популярных загородных направлений – Губа-Ханалыг, Исмаиллы, Загатала.

С другой стороны, если рассмотреть далеко не бюджетные предложения 5-звездочных отелей в Азербайджане, то в этом случае открываем «букинг» и смотрим новогодние предложения в соседних странах, в том числе и в Европе (Чехия или же Венгрия). И видим, что за такую цену (включая цены на билеты бюджетных рейсов) можно оттянуться не хуже (если не намного лучше), чем в Азербайджане.

Орхан Бадалов, пресс-секретарь Ассоциации Туристических агентств Азербайджана, рассказал корреспонденту «Минвала» о том, что на самом деле цены, устанавливаемые отелями – личное дело руководства этих отелей, так как отельный бизнес – структура коммерческая. Но есть положительный момент: руководство отелей делает очень выгодные по ценам предложения как иностранцам, так и гражданам Азербайджана, желающим отдохнуть, не выезжая за пределы страны.

Ошибочно думать, что предложения местных 5-звездочных отелей рассчитаны только на туристическую массу, прибывающую на отдых в нашу страну. Это не так. У нас в стране многие хотят провести новогодние праздники в Шеки, Габале, Губе, Исмаиллы и прочих местах, где можно «поймать снег».

Да, в некоторых отелях цены высокие, но это отнюдь не значит, что отдых за городом в Новый год не удастся. Есть и положительные моменты: к примеру, очень популярное место зимнего отдыха в стране – Шагдаг. И учитывая просьбы граждан, руководство снизило цены на проживание в этой зоне на 15%, о чем было заявлено на конференции в день открытия зимнего сезона 14 декабря. Снижение цены для потребителя является хорошим показателем, согласитесь. Но, к сожалению, мы не имеем права регулировать цены в коммерческих отелях. У каждого отеля свои правила, свой распорядок и соответственно свои цены. Но опять же повторюсь – в каждом отеле есть свои предложения – для любого уровня спроса. Соответственно, значение имеет также и звездность заведения: чем больше звезд, тем дороже будут предложения. Как Вы сами заметили, есть множество бюджетных предложений, которыми могут воспользоваться люди разного социального уровня. Думаю, что недовольных не будет. Каждый выбирает для себя: кто-то уезжает из страны, кому-то не хочется покидать Азербайджан на праздники, но хочется быть ближе к северным (а значит, и к снежным) зонам. Есть наоборот те, кто хочет уехать в период зимних праздников в теплые страны, к примеру, в Дубай. У каждого свои вкусы и предпочтения. В нашу страну едут в период новогодних праздников граждане России, Грузии, юго-восточной Азии. Так что у местных отелей нужды в постояльцах не будет. А что касается бюджетных поездок в Европу, то не такая–то уж и бюджетная будет эта поездка.

Да, конечно же, вы указали цены, аналогичные стоимости проживания в местных загородных отелях, но весь вопрос упирается в приобретение визы и билета. И я вас уверяю, этот отдых обойдется намного дороже.

Яна Мадатова

Minval.az