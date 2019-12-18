«Каждому абитуриенту дается только один шанс бесплатно принять участие в экзамене. Оплату в этом случае берет на себя государство».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказала председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, бесплатно принять участие можно только один раз: «Поэтому никто не может сказать, что все экзамены платные. Оплата производится, когда экзамен сдают во второй раз. Чтобы изучить новые экзамены, новые требования и результаты экзаменов, нужно привлечь больше людей и ресурсов. С этой точки зрения цены на экзамены не так высоки. Делегация из Узбекистана интересовалась нашей работой в Азербайджане. У них эти цены составляют половину средней заработной платы. Стоимость экзамена зависит от затрат на его проведение. Учителя, которые проверяют ответы на новых видов экзаменов, говорят,что размер гонорара их не устраивает. В такой ситуации мы не можем снизить цены».

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