12 декабря 2019 года гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу за нарушение требований миграционного законодательства Украины был депортирован в Азербайджан. В связи с исполнением принятого в отношении него 22 августа 2019 года Насиминским районным судом решения об аресте 14 декабря он был помещен в СИЗО №1 Пенитенциарной службы. Его уголовное дело расследовалось в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 15 августа 2019 года в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики по фактам открытых антигосударственных призывов к массовым беспорядкам на территории Азербайджана против Э.Исаева было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. По его просьбе о проведении защиты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства с участием адвоката адвокатского бюро №12 города Баку Гюльнары Ильясовой ему было предъявлено обвинение, он был допрошен с разъяснением ему сути обвинения, прав и обязанностей обвиняемого.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по проведению полного, всестороннего и объективного следствия, установлению всех фигурантов по данному преступлению продолжаются.

Э.Исаев содержится в нормальных условиях, его самочувствие нормальное.

Minval.az