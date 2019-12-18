В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, авария произошла сегодня утром на участке магистрали Баку-Газах, проходящей по территории поселка Алят.

Микроавтобус, потеряв управление, перевернулся.

На место происшествия прибыли 4 бригады скорой помощи.

Как сообщили в Минздраве, информация об аварии в поселке Алят поступила в службу скорой помощи в 10:15. В результате аварии 1 человек скончался на месте происшествия, другой – 60-летний мужчина, скончался по дороге в больницу. 5 человек (мужчины 68,28, 25 лет, женщины 43 и 33 лет) получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Центр клинической медицины. Состояние одного пострадавшего тяжелое, он помещен в реанимацию. Другим оказывается медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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